Heerenveen na zege bij worstelend Utrecht nog zonder puntenverlies

Zes uit twee. Dat is de uitstekende balans van sc Heerenveen in het nog prille seizoen in de eredivisie. Na de thuiszege op RKC Waalwijk (3-1) werd dit keer bij FC Utrecht gewonnen: 0-2. Heerenveen won voor het eerst sinds 2015 een eredivisiewedstrijd van de Utrechters.

Osame Sahraoui knalde de bal na zo'n zeventig minuten spelen met links in de verre hoek, na zwak verdedigen van Nick Viergever. Even daarvoor trof Utrecht in de personen van Hidde ter Avest en Anastasios Douvikas nog twee keer de lat. In blessuretijd zorgde invaller Daniel Karlsbakk voor de definitieve beslissing.

Utrecht had kort voor het doelpunt van Sahraoui heel eventjes de overhand, na een zwak begin van de tweede helft. In het eerste bedrijf konden beide ploegen overigens niet overtuigen, al was Utrecht wat dominanter. De kansen waren schaars.

Bekijk hieronder de reacties van trainers Michael Silberbauer (FC Utrecht) en Kees van Wonderen (sc Heerenveen).