Wiegman grijpt opnieuw naast wereldtitel; Engeland verliest finale van Spanje

Tegen Spanje was Engeland zeker niet kansloos. Engeland raakte de lat en had meerdere grote kansen, maar tegen het Spaanse tiki-taka-spel en het vroege druk zetten bleek het lastig voetballen.

In 2019 ging het voor Wiegman als bondscoach van Nederland al mis in de finale tegen de Verenigde Staten. Het was voor de 53-jarige Haagse coach de vierde grote finale in zeven jaar tijd. Eerder won ze de Europese titel met Nederland (2019) en Engeland (2022).

Eén keer verliezen doet pijn, twee keer al helemaal: Sarina Wiegman heeft als coach voor de tweede keer op rij de WK-finale verloren. Met Engeland speelde ze in het olympisch stadion van Sydney, Australië een moeizame eindstrijd tegen Spanje, dat met 1-0 te sterk was.

Het geloof in Wiegman was sinds de EK-titel in 2022 onbegrensd in Engeland. Maar in aanloop naar het WK sloeg de twijfel plots toe toen drie sterspeelsters Beth Mead, Leah Williamson en Fran Kirby in een maand tijd ernstig geblesseerd raakten en het wereldkampioenschap zouden gaan missen.

Ook tijdens het toernooi bleek het Engelse spel allerminst zeker. Van Haïti, Denemarken, China, Nigeria, Colombia en Australië werd gewonnen, maar vanzelf ging het niet. De Engelsen wiegden elkaar in slaap met de gedachten 'In Sarina we trust', wetende dat zij de Haagse succescoach in de dug-out hadden zitten.

Reden voor optimisme voorafgaand aan de finale was er wel degelijk: de Engelsen groeiden in het toernooi, zagen de geboorte van een dynamisch spitsenduo Russo-Hemp en Japan had laten zien dat Spanje kwetsbaar was toen ze de Spaanse vrouwen in de groepsfase met 4-0 afdroogden.

Prima combinatiespel

Toen Georgia Stanway zondagmiddag al na een kwartier de lat raakte na prima combinatiespel, nam de hoop alleen maar toe. Maar al gauw namen de Spanjaarden de regie over aan de hand van Aitana Bonmati, die werd uitgeroepen tot speelster van het toernooi.

Spanje creëerde enorme kansen, zoals een misser van de 19-jarige Salma Paralluelo die in de kwartfinale tegen Nederland en de halve finale tegen Zweden haar land een ronde verder had geschoten,

Engeland kwam er lang amper meer uit. De keren dat het wel lukte, was het met gevaarlijk in de counter. De Spaanse 1-0 van aanvoerder Olga Carmona was dan ook terecht. Na goed opkomen schoof de linksback de bal in de verre hoek binnen.