Oranje-aanvoerder Van Dijk had 'dit wel een beetje verwacht'

"Wat we precies hadden verwacht? Nou, een goed Mexico, dat veel druk zet. En wij hebben natuurlijk gespeeld in een formatie waarin we niet heel vaak hebben gespeeld. Het is geen excuus, maar.... Het was lastig vandaag. "

Er sprak weinig pit uit de woorden van aanvoerder Virgil van Dijk. "We wisten dat het een zware avond zou kunnen worden. Mexico heeft een elftal vol kwaliteit, intensiteit, veel passie, hard werken. We hadden dit al een beetje verwacht."

Van Dijk zocht naar lichtpuntjes. "We hadden twee debutanten, iedereen is er goed uitgekomen, geen blessures. En nee, dat is niet het belangrijkste natuurlijk, je wil winnen. Daar hebben we ook alles aan gedaan, speelden alles of niets op het einde, maar het is niet gelukt."

Debutanten

Over Owen Wijndal en Teun Koopmeiners was Van Dijk niet kritisch. "Of we gespannen waren, dat er daarom veel mis ging? Ik vind het lastig te zeggen. Ik denk dat de jongens het uitstekend hebben gedaan. Owen en Teun spelen hun eerste wedstrijd, natuurlijk kunnen dingen wat beter, maar ze spelen nu op het allerhoogste niveau."