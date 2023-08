President Zelensky geland in Eindhoven voor nieuw bezoek aan Nederland

Het hoofdonderwerp van het bezoek is de Nederlandse toezegging van F-16-straaljagers , zegt Zelensky op sociale media. Ook de berechting van Russen vanwege hun rol in de invasie staat op de agenda.

De Oekraïense president Zelensky is geland in Eindhoven voor een tweede bezoek aan Nederland sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland. Demissionair premier Rutte ontving hem rond het middaguur op de militaire vliegbasis in Eindhoven. Later geeft het staatshoofd van Oekraïne een persconferentie.

Zelensky is zondagmiddag geland op het vliegveld in Eindhoven. Het is de tweede keer sinds het uitbreken van de oorlog dat Zelensky een bezoek brengt aan Nederland. Hoog op de agenda staat de levering van F16's. - NOS

Nederland en Denemarken gaan een nog onbekend aantal van deze legertoestellen sturen, zo werd vrijdag bekend. Het is onduidelijk wanneer ze worden geleverd. In totaal elf NAVO-landen zijn bereid om straaljagers te sturen. Het duurt sowieso nog vele maanden voordat de toestellen inzetbaar zijn. De piloten moeten een uitgebreide training doorlopen, waar inmiddels al wel mee is begonnen.

Oekraïne heeft lange tijd gelobbyd voor F-16's, die het land hard kan gebruiken bij het moeizaam verlopende tegenoffensief. In de VS wordt gevreesd dat het belangrijkste doel van de tegenaanval niet wordt behaald voor het aanbreken van de winter. The Washington Post schreef dat onlangs op basis van een geheim rapport van inlichtingendiensten.

Eindhoven symbolische keuze

"Zelensky wil met het bezoek dank betuigen voor de vele steun die Nederland heeft geleverd", zegt hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga. "In het lijstje van landen die de meeste steun hebben geleverd qua financiële waarde staat Nederland op plek vijf of zes."

De keuze voor het vliegveld voor Eindhoven is volgens Osinga "heel symbolisch". Dit is de plek waar ruim negen jaar geleden de stoffelijke overschotten van slachtoffers van de MH17-ramp aankwamen vanuit Charkiv.

Bij zijn eerste bezoek aan Nederland, begin mei, pleitte Zelensky voor de oprichting van een speciaal tribunaal in Den Haag. Daar zouden Russische leiders als president Poetin kunnen worden veroordeeld voor de 'de daad van agressie', oftewel het besluit om een land binnen te vallen. Nu is dat nog niet mogelijk. Ook dit onderwerp komt vandaag ter sprake.

Afspraken gemaakt in Zweden

Zelensky is regelmatig te gast bij bondgenoten om hen te bedanken voor hun steun in de oorlog. Ook wordt bij zulke bezoeken door Kyiv gepleit voor meer diplomatieke, financiële of militaire hulp.

Gisteren was Zelensky op bezoek in Zweden. De twee landen sloten een overeenkomst om in Oekraïne het Zweedse pantservoertuig CV90 te produceren. Er was geen doorbraak in gesprekken over mogelijke levering van de Zweedse Gripen-straaljagers.

Zelensky sprak in Zweden met vertegenwoordigers van de regering. Ook gingen hij en zijn vrouw Olena op bezoek bij koning Carl Gustaf en koningin Silvia. In mei sprak de Oekraïense president nog met Willem-Alexander in Paleis Huis ten Bosch.