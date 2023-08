Russische lander Loena-25 neergestort op maanoppervlak

De Russische maanlander Loena-25 is neergestort op het maanoppervlak. Kort daarvoor ging de communicatie met de maanlander verloren, toen deze in een ongecontroleerde baan om de maan was geraakt. Dat meldt het Russische ruimtevaartinstituut Roskosmos.

Loena-25 werd vorige week donderdag gelanceerd en kwam woensdag in een baan om de maan. Morgen zou de lander in de buurt van de zuidpool van de maan landen. Meerdere landen zijn bezig dat deel van de maan te verkennen, omdat er waarschijnlijk water en zeldzame grondstoffen te vinden zijn.

Gisteren meldde Roskosmos dat er een technisch defect was ontstaan. Het ruimtevaartinstituut heeft een intern onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van de crash. Het was de eerste Russische maanmissie in 47 jaar.