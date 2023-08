Fototentoonstelling toont moed van vrouwelijke oorlogsfotografen

Vrouwelijke fotografen aan het oorlogsfront waren er altijd al, maar hun werk bleef grotendeels onzichtbaar. De fototentoonstelling Vrouwen aan het front - Fotografie van Lee Miller tot Anja Niedringhaus in Den Haag, rekent af met het beeld dat oorlogsfotografie uitsluitend een mannenzaak is. De foto's beslaan een periode van zo'n 80 jaar: vanaf de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) tot aan het strijdtoneel in Afghanistan in 2014.

De curator van de tentoonstelling is Iris Sikking: "We willen af van het cliché dat oorlogsfotografen altijd mannen zijn. Dit zijn vrouwelijke fotografen die belangrijk werk hebben gemaakt dat in grote internationale bladen en kranten heeft gestaan", zegt ze. "Deze acht vrouwen hebben prijzen gewonnen voor hun reportages, voor hun moed. Maar ergens zijn hun namen niet blijven hangen in de fotografiegeschiedenis. We willen met deze tentoonstelling niet een andere geschiedenis schrijven, maar er iets aan toevoegen. En dat zijn deze vrouwen."

Psychologische stress

De 75-jarige Amerikaanse Susan Meiselas is een toonaangevende naam in de fotografie en haar foto's zijn opgenomen in de tentoonstelling. Ze fotografeerde opstanden in El Salvador en Nicaragua, en maakte de iconische foto van de 'Molotov Man', die al jarenlang voorleeft als muurschildering en op T-shirts verschijnt.

Ze kreeg veel kritiek omdat ze in de jaren 70 de oorlog in kleur fotografeerde. Kleur zou de oorlog esthetisch maken, zeiden haar criticasters. "Maar ik fotografeerde niet in kleur omdat bloed rood is, maar omdat zwart-wit de foto's die ik maakte in Nicaragua geen recht zou doen."