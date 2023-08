Dode vrouw gevonden in park in Roosendaal, doodsoorzaak nog niet bekend

In Roosendaal is gisteravond in een park een dode vrouw gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend, meldt de politie.

Enkele jongeren vonden het lichaam van de vrouw rond 20.45 uur in de bosjes langs het fietspad in de buurt van de Strausslaan. Zij belden de politie. De omgeving werd daarna afgezet voor onderzoek, wat volgens Omroep Brabant de hele avond duurde.

Volgens de politie is de dode mogelijk een dakloze vrouw in de leeftijd van 40 tot 60 jaar.

Met betrekking tot de doodsoorzaak worden momenteel geen scenario's uitgesloten. "Er kan sprake zijn van een medische oorzaak, ongeval, zelfdoding of een misdrijf", aldus de politie.

De politie roept getuigen op zich te melden.