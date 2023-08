Geen WK-finale wordt eenvoudig bereikt, vraag het Engeland en Spanje maar

De weg naar een finale is nooit makkelijk. Dat kunnen Engeland en Spanje je wel vertellen. Beide WK-finalisten, die om 12.00 uur beginnen aan de grootste wedstrijd uit hun bestaan, stuitten op hun weg naar het olympische stadion in Sydney op allerlei hindernissen. Maar in die duisternis stonden ook nieuwe namen op.

In Engeland zagen ze de hoop op de wereldtitel verdampen toen in een maand tijd drie topspeelsters ernstige knieblessures opliepen. Want zonder Beth Mead, Leah Williamson en Fran Kirby zou de Europese titel van 2022 opvolgen met de wereldtitel toch onmogelijk zijn, dachten de Engelsen.

Hoe anders is de toon vier, vijf maanden later. Sprankelend was het spel niet altijd, maar na zeges op Haïti, Denemarken, China, Nigeria, Colombia en Australië voelt het alsof alles mogelijk is. Aanvalsters Lauren Hemp en Alessia Russo stonden op en de notie is dat er met bondscoach Sarina Wiegman in de dug-out weinig mis kan gaan.