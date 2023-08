Zeker achttien doden bij busongeluk in Pakistan

Bij een busongeluk in Pakistan zijn zeker achttien mensen omgekomen. Zestien mensen zouden met ernstige verwondingen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

In de westelijke provincie Punjab botste een bus rond 04.30 uur (lokale tijd) op een kleine truck, die drie tanks met benzine vervoerde. De bus en de truck zouden direct in brand zijn gevlogen. Hierdoor zouden ter plekke mensen in beide voertuigen zijn overleden.

Verkeersongelukken komen vaker voor in Pakistan. Veel wegen verkeren in slechte staat en niet zelden worden de verkeersregels overtreden. Ook worden voertuigen vaak slecht onderhouden.

In januari dit jaar overleden meer dan veertig mensen toen een bus een ravijn inreed. Ook in juni vorig jaar kwam een bus in een ravijn terecht. Hierbij kwamen 22 mensen om het leven.