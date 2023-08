Messi heeft eerste prijs binnen: Inter Miami wint Leagues Cup na strafschoppen

Lionel Messi heeft met Inter Miami zijn eerste prijs binnen. De Argentijnse vedette versloeg in de finale van de Leagues Cup tegenstander Nashville na strafschoppen (10-9). Na reguliere speeltijd was de stand 1-1.

De 36-jarige Messi drukte opnieuw zijn stempel op de wedstrijd. Hij bracht Inter Miami in de 24e minuut met alweer zijn tiende treffer op voorsprong. In de tweede helft maakte Fafa Picault gelijk voor Nashville.

Messi werd na de wedstrijd gehuldigd als beste speler en topscorer van het toernooi. Zijn medespelers tilden hem op en gooiden hun Argentijnse vedette de lucht in.

De Leagues Cup is een bekertoernooi voor clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competitie. Het is de eerste prijs in het bestaan van Inter Miami, de voetbalclub uit Florida.