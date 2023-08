Bol en Hassan willen geen twijfels na bizarre valpartij: 'Nooit jezelf verliezen'

Pijn had ze in ieder geval niet, was zo'n beetje het enige goede nieuws van de avond. Of beter gezegd: nog niet. "Dat ga ik morgenochtend pas meemaken."

Een Nederlands mirakel, in tweevoud nog wel, leek op de eerste de beste avond van het toernooi inderdaad het aankijken meer dan waard. Maar op het tartan van het bij lange na niet uitverkochte stadion Nemzeti Atlétikai Központ bleken wonderen uiteindelijk toch niet te bestaan. Althans, niet voor vijf in oranje gehulde atleten.

Láss Csodát! Het is dezer dagen in de straten van Boedapest vrijwel onmogelijk te ontkomen aan de Hongaarse slogan van de wereldkampioenschappen atletiek. Aanschouw het Wonder!

Het is te bizar voor woorden. Na de val van Sifan Hassan op de 10 kilometer, gaat het voor Nederland ook verschrikkelijk mis op de 4x400 gemengde estafette op de WK Atletiek in Boedapest. Femke Bol gaat vlak voor de finish onderuit. - NOS

In de catacomben van de immense arena klampte Bol zich tegen het middernachtelijk uur vast aan een strohalm, klein van stuk maar een meer dan welkome houvast. Eén keer eerder, tijdens de WK indoor van 2021 in Belgrado, was haar in de halve finale van de 400 meter hetzelfde overkomen.

Ik dacht niet van: dat ga ik even nadoen, of zo

Journalisten uit de gehele wereld verdrongen zich om het verlossende antwoord uit Bols mond op te tekenen. "Ik heb geen idee", klonk het. "Misschien schrok ik van haar."

"Op het einde van een race ben je altijd verzuurd. Ik kreeg mijn benen in ieder geval niet meer zo voor me uit als me normaal meestal wel lukt. Zoiets overkomt me wel vaker. Waarom ik in dit geval viel, weet ik echt nog niet." Met vertwijfeling in de stem: "Ik snap het niet. Ik voel me zó sterk. En dan gebeurt dit."

Op een televisiescherm in de voorstartruimte was ze er kort daarvoor getuige van geweest wat Sifan Hassan op de 10.000 meter overkwam. Met bijtend cynisme: "Ik dacht niet van: dat ga ik even nadoen, of zo."