Italië haalt hard uit tegen Moldavië (6-0), Polen wint ook

Italië kende woensdagavond een prima generale voor het aanstaande Nations League-tweeluik tegen Polen en Nederland. De Azzuri scoorden er tegen Moldavië lustig op los. De teller stopte bij 6-0. Bij rust hadden de Italianen al vijf keer gescoord.

De doelpunten werden verdeeld over vijf spelers, maar vooral de treffer van Francesco Caputo ging de boeken in. De 33-jarige aanvaller maakte zijn debuut en wist direct te scoren. Daarmee gaat Caputo de boeken in als de oudste scorende debutant voor Italië.

Caputo is een opmerkelijke laatbloeier. Bijna zijn gehele carrière speelde hij in de Serie B. Met Empoli promoveerde hij in 2018 - mede dankzij 27 doelpunten van zijn voet - naar de hoogste Italiaanse divisie.

Laatbloeier Caputo

Ook daar wist hij regelmatig het doel te vinden, wat hem een transfer opleverde naar Sassuolo. In zijn debuutseizoen eindigde hij als vierde op de topscorerslijst, achter gerenommeerde spitsen als Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo en Romelu Lukaku.

Zijn goede prestaties leverden een uitverkiezing op van bondscoach Roberto Mancini, die hij woensdagavond bekroonde.