Internethond Cheems, bekend van vele memes, is dood

Zijn naam kende je waarschijnlijk niet, maar de kans is groot dat je hem wel eens voorbij hebt zien komen op sociale media: meme-hond Cheems. Het dier, dat verscheen op talloze afbeeldingen, ging afgelopen vrijdag dood tijdens een operatie.

Memes zijn plaatjes met vaak grappige teksten die online worden gedeeld. Cheems werd daarop vaak zittend afgebeeld. Ook andere honden van het Shiba Inu-ras worden vaak gebruikt in memes.

De hond, die eigenlijk Balltze heet, had al enige tijd kanker. "Hij viel in slaap op vrijdagochtend tijdens zijn laatste operatie", schrijft zijn baasje op Instagram. "Het plan was om chemotherapie of een andere behandeling voor hem te regelen na deze operatie, maar het is nu te laat."