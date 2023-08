Mexico en VS zetten zich schrap voor naderende orkaan Hilary

In Neder-Californië zijn uit voorzorg scholen gesloten en niet-essentiële activiteiten stilgelegd. In de miljoenenstad Tijuana, vlak bij de grens met de Verenigde Staten, zijn mensen in risicogebieden opgeroepen om een schuilplaats te zoeken.

De orkaan, die de naam Hilary heeft gekregen, komt deze nacht aan land in Mexico. Daarna trekt de storm via het noorden richting Californië.

Aan de andere kant van de grens, in Californië, is uit voorzorg de noodtoestand uitgeroepen. Inwoners is gevraagd om zich voor zonsondergang klaar te maken voor de storm. Ook zijn er tot en met maandag honderden vluchten geannuleerd.

Volgens Amerikaanse meteorologen is het de eerste tropische storm die Zuid-Californië treft in 84 jaar. Afgelopen dag zorgde Hilary al voor problemen langs de Mexicaanse kust. Daarbij viel een dode. Het slachtoffer zat in een auto die werd meegesleurd door een beek die door de zware regenval overstroomde.