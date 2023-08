Nog eens tienduizenden mensen geëvacueerd voor bosbranden in westen Canada

In de Canadese provincie British Columbia is het aantal mensen dat hun huis moet verlaten vanwege de bosbranden verdubbeld tot 35.000. Aan nog eens 30.000 mensen is gevraagd zich gereed te maken voor een evacuatie, mocht het vuur dichterbij komen.

Sinds vrijdag geldt al de noodtoestand in de westelijk gelegen provincie. Toen kregen al zo'n 15.000 mensen het bevel tot evacuatie.

"De situatie is grimmig", zei de premier van British Colombia op een persconferentie. In een deel van de provincie geldt per direct een verbod voor alle niet-noodzakelijke reizen, zodat hotels en campings evacués en brandweerlieden kunnen opvangen.

"We hebben nog steeds te maken met zorgwekkend droge omstandigheden en verwachten dat de komende dagen moeilijk zullen zijn", waarschuwde een brandweercommandant eerder op de dag.

Nederlanders die in het westen van Canada zijn, worden door de Nederlandse ambassadeur opgeroepen om het lokale nieuws in de gaten te houden en de instructies van de lokale overheid te volgen.

Hevigste seizoen ooit

Door de harde wind rukt het vuur snel op. Bij Kelowna, een stad met ongeveer 150.000 inwoners, hebben brandweerlieden in de nacht van vrijdag op zaterdag met man en macht geprobeerd het vuur onder controle te houden.

Inwoners van Kelowna zagen het vuur steeds dichterbij komen: