Rusland: maanlander Loena-25 kampt met technisch probleem

Twee dagen voordat Loena-25 zich moet wagen aan de afdaling naar het maanoppervlak, kampt de Russische lander met een technisch defect. Dat heeft ruimtevaartagentschap Roskosmos bekendgemaakt.

Loena-25 werd vorige week donderdag gelanceerd en kwam afgelopen woensdag in een baan om de maan. Op 21 augustus zou de lander afdalen naar het oppervlak.

Volgens de organisatie is er vandaag een "abnormale situatie" ontstaan met het ruimtevaartuig. Dat gebeurde in de aanloop naar een manoeuvre die Loena-25 in de juiste baan moet brengen om naar de vooraf bepaalde landingsplek af te kunnen dalen. Het euvel "verhinderde de uitvoering van de manoeuvre met de gespecificeerde parameters", aldus Roskosmos.