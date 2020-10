Pover Oranje verliest van Mexico bij debuut bondscoach De Boer

Frank de Boer heeft zijn eerste duel als bondscoach van Oranje verloren. In een lege Johan Cruijff Arena was Mexico met 1-0 te sterk tegen een pover Nederlands elftal. Raúl Jiménez benutte na een uur een strafschop.

Bij het samenstellen van zijn elftal dacht De Boer al vooruit aan de naderende duels met Bosnië en Italië in de Nations League. Om meer zekerheid te hebben dat iedereen dan fit is stelde hij tegen Mexico niet direct zijn beste formatie op. Spelers als Daley Blind, Quincy Promes, Jasper Cillessen en Frenkie de Jong zaten op de bank.

De Boer had een basisplaats ingeruimd voor de debutanten Owen Wijndal en Teun Koopmeiners (beiden AZ). Ook keeper Tim Krul en Steven Berghuis stonden aan de aftrap.

Na een wat voorzichtige openingsfase was de eerste serieuze kans voor Mexico. Rechtsback Hans Hateboer liet zich in zijn rug verrassen door Jesús Gallardo. De linksback bediende vervolgens Raúl Jiménez, die vrij kon uithalen, maar naast schoot. Niet veel later kon Jesús Corona vrij uithalen na een slordige uittrap van Krul.

Kansjes Oranje

Na twintig minuten herpakte Oranje zich enigszins en meldde zich steeds vaker voor het doel van doelman Alfredo Talavero. De Mexicaan bracht, na een mooie aanval, redding op een schot van Berghuis en zag schoten van Memphis Depay en Ryan Babel naast gaan.

Oranje kon de goede fase geen vervolg in het restant van de eerste helft. Mexico had met een schotkans voor oud-PSV'er Andrés Guardado nog een grote mogelijkheid om de openingstreffer te maken.