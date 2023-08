Beztati en Rajabzadeh winnen viermanstoernooi in Ahoy, Terpstra valt tegen

Tyjani Beztati (lichtgewicht) en Bahram Rajabzadeh (zwaargewicht) hebben zaterdagavond in Ahoy tot kampioenen gekroond tijdens een viermanstoernooi van kickboksorganisator Glory. De Nederlander Martin Terpstra viel tegen en was al snel uitgeschakeld in de zwaargewichtsklasse. In het lichtgewicht verdedigde Tyjani Beztati voor de vierde keer met succes zijn kampioensriem. De Amsterdammer, die onder Marokkaanse vlag vecht, had vijf rondes nodig tegen de Japanner Kaito Ono, die veel minder goed voor de dag kwam dan werd gedacht. Ono won namelijk zijn laatste achttien gevechten en is kampioen van de Aziatische bonden RISE en Shoot Boxing. Glory vond in hem een sterke uitdager voor Beztati, die sinds 2019 al zijn gevechten heeft gewonnen. Dilrosun op de tribune Beztati is de boezemvriend van Oranje-international Xavi Simons, die vandaag zijn Bundesliga-debuut maakte bij RB Leipzig. Bij eerdere gevechten van Beztati zat Simons op de eerste ring, maar vanavond in Rotterdam kon hij er niet bij zijn. Feyenoord-aanvaller Javairo Dilrosun, een andere goede vriend van Beztati, was wel aanwezig in Ahoy. Hij zag hoe de Amsterdammer na vijf rondes door een unanieme beslissing van de jury tot winnaar werd uitgeroepen.

Tyjani Beztati in actie tegen Kaito Ono - Lana Pictures/Glory

In de zwaargewichtsklasse had het publiek in Ahoy gehoopt op een 'Nederlandse finale'. Maar Mohamed Amine, een Rotterdammer die onder de Marokkaanse vlag vecht, werd in de halve finale al door Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan uitgeschakeld op een technische knock-out.

Ook de 2.07 meter lange Martin Terpstra heeft bij zijn eerste grote Glory-evenement niet voor een succes kunnen zorgen. Hij hoopte voor het thuispubliek te kunnen winnen, maar moest al in de eerste ronde genoegen nemen met een verliespartij tegen de Est Uku Jürjendal. Hij verloor ook op een technische knock-out.

Terpstra gaat onderuit in zijn partij tegen Jürjundal - Lana Pictures/Glory

Zwaargewicht Terpstra is een echte laatbloeier. Pas op zijn 36ste besloot hij onlangs onbetaald verlof te nemen van zijn werk, om zich volledig op zijn sport te kunnen focussen. De Friese reus was sinds 2018 ongeslagen. Die zegereeks leverde hem onlangs zijn debuut bij Glory op. Maar zonder Nederlanders werd er uiteraard nog wel een finale gehouden. Die ging tussen Jürjendal en Rajabzadeh. De Azerbeidzjaan bleek daarin uiteindelijk de sterkste, al moest hij daarna wel gehavend en ondersteund door anderen uit de ring gehaald worden.

Rajabzadeh wordt tot winnaar uitgeroepen - RemyOnline/Glory