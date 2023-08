Galatasaray biedt Ziyech uitweg bij Chelsea, spectaculaire aankondiging in Turkije

Hakim Ziyech vertrekt bij Chelsea. De 30-jarige Flevolander, die in eerste instantie een seizoen gehuurd wordt, rondde vandaag zijn transfer naar Galatasaray af. In het contract is een optie tot koop opgenomen. Vlak na de gewonnen wedstrijd tegen Trabzonspor werd de transfer Ziyech, die midden in het publiek stond, spectaculair aangekondigd. Tot verbazing van sommige lachende Galatasaray-spelers.

Bij Chelsea had de 30-jarige Marokkaanse international geen toekomst meer. Het contract van Ziyech in Londen liep tot 2025, maar de Engelse club had besloten de middenvelder geen rugnummer te geven voor dit voetbalseizoen. Afgelopen jaar kwam hij tot achttien competitiewedstrijden, veelal invalbeurten. Een transfer naar Al-Nassr ketste eerder deze transferzomer af, toen de Saudische club naar verluidt nieuwe eisen stelde als gevolg van de medische keuring. In de winter ging een verhuur aan Paris Saint-Germain op het laatste moment niet door, omdat het papierwerk niet op tijd in orde was. Ajax Door de uitzichtloze situatie in Londen werd Ziyech ook in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, dat hem drie jaar geleden voor veertig miljoen euro verkocht aan Chelsea.

Hakim Ziyech - EPA