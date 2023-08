Bizarre avond voor Bol en Hassan door valpartijen: 'Ik voelde een duw'

Het is een onwaarschijnlijk verhaal. Sifan Hassan (op de 10 kilometer) en Femke Bol (op de 4x400 gemengde estafette) lijken op weg naar een wereldtitel voor Nederland op de WK atletiek in Boedapest. Maar dan gaat het mis. Beide vrouwen vallen vlak voor de finish. "Ik voelde een duw", zegt Hassan na afloop.

Op de beelden is het maar moeilijk te zien of ze daadwerkelijk geraakt wordt door haar concurrente Gudaf Tsegay uit Ethiopië. Al legt ze zich daar ook snel bij neer. "Dit is de sport. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, ik voelde me heel sterk, maar sinds ik geboren ben, is er al drama."

Femke Bol kan niet bevatten wat er is gebeurt in de slotfase van de 4x400 meter. De Amersfoortse atlete zegt dat haar benen niet wilden. "Mensen denken dat ik een machine ben, maar ik laat nu zien dat ik dat niet ben." - NOS

"Ja, dan stort je wereld heel even in. Maar je wil ook meteen weten hoe het met Femke gaat, dat is het belangrijkste." Bol zegt door de adrenaline nog niet te weten hoe het met haar fysieke gesteldheid is.

Het estafettestokje had Bol een paar honderd meter nog over genomen van de sterk lopende Isaya Klein Ikkink, een wereldtitel leek binnen handbereik. Maar die droom viel letterlijk in duigen.

Steun krijgt de Amersfoortse atlete volop van de anderen, zo ook van haar goede vriendin Lieke Klaver. "We hadden voor het eerst wereldkampioen kunnen zijn, maar dat gaan we ooit nog wel worden. Nu is het eerst tijd dat we het met zijn allen gaan goedmaken op andere onderdelen. We laten dit niet zomaar gebeuren, Femke gaat dit niet in haar eentje dragen. We gaan dit met zijn allen oplossen."

De altijd positieve Liemarvin Bonevacia doet daar nog een schepje bovenop. "Wij komen sterker terug voor het goud tijdens de Spelen in Parijs. Laten we voor nu positief blijven. Het ging vandaag niet, morgen is er weer een nieuwe dag. Ik kan het nu ook niet terugdraaien."