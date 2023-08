Eagles hebben genoeg aan vliegende start tegen Volendam

Go Ahead begon tegen het verzwakte Volendam furieus. Aanvoerder Bas Kuipers opende de score. Hij kreeg de bal voor zijn voeten toen doelman Mio Backhaus een voorzet wegbokste van Bobby Adekanye. Toeval speelde ook een rol bij de 2-0, want een kopbal van Mats Deijl belandde bij Oliver Edvardsen, die wel raad wist met dat buitenkansje.

De 18-jarige Lequincio Zeefuik verving de ervaren Mühren centraal voorin. Daarnaast moet Volendam het zoals bekend ook nog doen zonder de steunpilaar van vorig seizoen, Carel Eiting, die via een arbitragezaak een vertrek naar FC Twente probeert af te dwingen .

Beide teams waren met een nederlaag aan het seizoen begonnen. Go Ahead ging kansloos onderuit bij AZ (5-1) en Volendam leed na een rode kaart voor Robert Mühren een onnodige thuisnederlaag tegen Vitesse (1-2) . Als gevolg van een schorsing voor Mühren begon Volendam verzwakt aan start in Deventer.

Go Ahead Eagles, dat na de pauze met tien man speelde, heeft in eigen huis FC Volendam met 4-1 verslagen.

Toen Willum Thór Willumsson er op slag van rust 3-0 van maakte, leek het pleit beslecht. Kort na dat doelpunt kreeg Adekanye echter rood. Uit het niets gleed de aanvaller met de noppen door op de enkel van Calvin Twigt. Arbiter Edwin van de Graaf gaf eerst nog geel, maar na het zien van de beelden kon hij niet anders dan rood geven.

Offensief Volendam valt tegen

Volendam wist na de pauze nauwelijks te profiteren van het overtal. Het werd nog wel 3-1 toen Daryl van Mieghem een voorzet van Bilal Ould-Chikh handig tussen verschillende verdedigers in het doel verlengde. Het werd nog even spannend toen Go Ahead de slotfase met negen man verder dreigde te moeten spelen.

Aanvoerder Kuipers beging een ogenschijnlijk snoeiharde tackle op de enkels van Ould-Chikh, maar scheidsrechter Van de Graaf dacht daar anders over en hield een tweede rode kaart op zak. Gelijk daarna besliste Go Ahead de wedstrijd met de vierde treffer, een poeier van Enric Llansana.