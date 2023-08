Fortuna wint nipt van Almere City en geeft punt in De Kuip goed vervolg

Na acht minuten tegen Fortuna was daar doelpunt nummer twee, alleen in eigen doel nu. Een ingooi werd met het hoofd verlengd door Fortuna-spits Paul Gladon waarna verdediger Hamdi Akujobi zijn eigen keeper kansloos liet met een mislukte poging de bal weg te schieten.

Fortuna Sittard heeft de eerste driepunter van het seizoen te pakken. Na het verrassende resultaat in De Kuip - Fortuna pakte een punt bij Feyenoord - werd zaterdagavond Almere City, dat zeker in het slot aanspraak maakte op een gelijkmaker, verslagen: 2-1.

Daarna ging Fortuna vrolijk door met kansen creëren. De grootste was bijna opnieuw een eigen goal van Almere: verdediger Théo Barbet verlengde een voorzet, Nordin Bakker kon maar net redden.

Vijf minuten later stond het alsnog 2-0. Een vooraf ingestudeerde corner werd via Tijjani Noslin voorgezet en uitstekend tegen de touwen gekopt door Loreintz Rosier. Vlak daarna was aangever Noslin dicht bij 3-0, maar oog in oog met keeper Bakker faalde de aanvaller.

Uit het niets

Waar Fortuna de hele eerste helft domineerde, was daar toch ineens Almere met de aansluitingstreffer een kwartier voor rust. Een fantastische aanval werd afgerond door Thomas Robinet. De spits werd uitstekend bediend door Akujobi, de ongelukkige maker van de eerste tegentreffer.

Na rust kwam Fortuna slordiger voor de dag. Almere City werd na een uur spelen gevaarlijker. Eerst kreeg Lance Duijvestijn een schotkans, maar Fortuna-keeper Ivor Pandur pareerde knap. Daarna was opnieuw Akujobi dichtbij: hij dribbelde zich knap richting het Fortuna-doel, maar punterde net naast.

In de laatste tien minuten kreeg Anthony Limbombe, die uitstekend bediend werd door Rajiv van La Parra, nog een schietkans. Maar opnieuw lag Pandur in de weg.

Daarna leek de vermoeidheid toe te slaan en produceerden de bezoekers weinig meer. Tot minuut 96, toen opnieuw Akujobi een grote kopkans kreeg op aangeven van Limbombe. Maar ook nu, niet raak. Het bleef bij 2-1.