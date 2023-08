Gemengde estafetteploeg verspeelt met val van Bol wereldtitel op 4x400 meter

Bol was in gevecht met de Amerikaanse Alexis Holmes. Ze stond nog op en kwam uiteindelijk als derde over de streep, maar omdat ze het stokje verloor werd de ploeg gediskwalificeerd. De Amerikaanse ploeg veroverde goud in een wereldrecord in 3.08,80. Zilver ging naar Groot-Brittannië, brons was voor Tsjechië.

Liemarvin Bonevacia. Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol lagen op de 4x400 meter op titelkoers, maar slotloopster Bol kwam net voor de streep ten val. Even daarvoor was Sifan Hassan op de 10.000 meter met goud in zicht ook ten val gekomen .

De gemengde estafetteploeg timmert internationaal al een paar jaar aan de weg. Bij de Olympische Spelen in Tokio twee jaar geleden liep Nederland net een medaille mis met de vierde plaats. Bij de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene veroverde de ploeg zilver.

In 2021 bestond de olympische ploeg in de finale uit Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Femke Bol en Ramsey Angela. Vorig jaar bij het zilver waren Bonevacia, Klaver en Bol opnieuw van de partij toen er eremetaal uitrolde. De vierde loper was toen Tony van Diepen.

Sterk fundament

De ervaren en Nederlands recordhouder Bonevacia is een vaste waarde in de ploeg. Bol en Klaver hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt en tellen internationaal op de 400 meter vlak ook een aardig woordje mee. Daarmee heeft bondscoach Laurent Meuwly, de architect van de succesvolle lichting op de 400 meter, een sterk fundament in handen voor internationaal succes.

In de series liep Nederland zaterdag met de jonge Isaya Klein Ikkink in plaats van Bonevacia. Nederland won de serie in 3.12,12. De Amerikaanse formatie was in de andere serie de snelste met 3.10,41, de beste tijd van het seizoen. Groot-Brittannië liet met een Brits record van 3.11,19 zien ook een geduchte concurrent te zijn. Ook de Belgische ploeg was met 3.11,81 nog net iets sneller dan het Oranje-kwartet.

In de finale startte Bonevacia, die in de ochtend nog rust had gekregen. Lieke Klaver nam over en meldde zich aan kop. De jonge Klein Ikkink slaagde erin de eerste positie met miniem verschil in bezit te houden.

Bol moest het afmaken

Daarna kwam het op Bol aan. De koningin van de Nederlandse atletiek, de grote favoriete voor de wereldtitel op de 400 meter horden, moest in gevecht met Holmes en leek dat winnend af te sluiten. Naderhand wist ze niet wat er gebeurde, maar ze lag wel tegen de grond. "We gaan een keer wereldkampioen worden", bleef Lieke Klaver na het dramatische slot positief.