Dramatische val kost Hassan wereldtitel op 10.000 meter

Ze plaatste zich probleemloos voor de halve finales, maar door het oponthoud door noodweer in de ochtend had ze wel een uur minder om te rusten. De val leek te ontstaan uit vermoeidheid.

Hassan, regerend olympisch kampioene op de 10.000 meter, koos er vlak voor de WK voor om Boedapest op drie afstanden te starten. De finale van de 10.000 was de eerste grote klus, maar uren daarvoor had ze zich ook al moeten inspannen in de series van de 1.500 meter.

De medaillejacht van Sifan Hassan bij de wereldkampioenschappen atletiek is op de openingsdag in Boedapest op een dramatische wijze zonder succes gebleven. In de finale van de 10.000 meter leek de 30 jarige Nederlandse op weg naar de wereldtitel, maar met de eindstreep in zicht kwam Hassan in duel met de Ethiopische Gudaf Tsegay ten val. Ze miste daardoor een medaille.

Hassan houdt van uitdagingen en in het jaar dat ze zich eigenlijk richt op de marathon, moet de keuze voor drie baanafstanden op de WK ook in dat licht worden gezien.

Begin oktober loopt ze in Chicago haar tweede marathon. De eerste, in april in Londen, werd een verbluffend succes. Ze won daar op een imposante manier in 2.18.33. En met het oog op de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs heeft ze meer ervaring nodig om een keuze te kunnen maken welk kunststukje ze volgend jaar in de Franse hoofdstad wil uithalen.

Trainingen laatste weken beter

Chicago zat ook meer in haar hoofd dan de WK in Boedapest, maar de laatste weken gingen de trainingen op de baan in Amerika ineens een stuk beter. En haar coach Tim Rowberry overtuigde de atlete gewoon weer een opvallende keuze te maken.

Vorig jaar liep de WK in Eugene voor Hassan op een deceptie uit. Ze verliet het toernooi zowel op de 5.000 als 10.000 meter zonder medaille. "Ik leer vooral van verliezen", zei ze destijds onaangedaan. Hassan had na haar olympische succes rust genomen en was pas laat weer gaan trainen. Te laat.

Marathontraining

Dit jaar trainde ze maandenlang voor de marathon, op hoogte in haar geboorteland Ethiopië. Daarna nam ze even rust voor ze zich weer op de baan toelegde. Met hulp van Somalische atleten kwam het goede gevoel in Utah terug.