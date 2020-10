Steeds meer landen dreigen Moskou met sancties om Navalny

Duitsland zei vandaag EU-brede steun te zoeken voor strafmaatregelen tegen personen die in verband kunnen worden gebracht met de aanslag op Navalny's leven. Gisteren had de OPCW, de toonaangevende organisatie die zich inzet voor de afschaffing van chemische wapens, bevestigd dat Navalny in augustus inderdaad met een nieuwe variant van het zenuwgas novitsjok is vergiftigd.

Minister Maas van Buitenlandse Zaken zei in de Bondsdag dat Rusland geen geloofwaardige antwoorden heeft gegeven op vragen over wat er met Navalny is gebeurd.

Samen met zijn Franse collega Le Drian verklaarde Maas later dat er geen andere verklaring is voor de vergiftiging dan dat Rusland erbij betrokken was en er verantwoordelijkheid voor draagt.

Aleksej Navalny, de meest uitgesproken criticus van president Poetin, werd in augustus opgenomen in een ziekenhuis in Berlijn, nadat hij in Rusland ziek was geworden. De verklaring van zijn woordvoerder dat hij was vergiftigd, werd later bevestigd door verschillende laboratoria in het Westen. Navalny revalideert inmiddels, en is van plan naar Rusland terug te keren als hij zich beter voelt.

Sancties tegen de geheime dienst

Volgens diplomaten gaan Frankrijk en Duitsland volgende week aan de andere EU-ministers van Buitenlandse Zaken voorstellen om strafmaatregelen te nemen tegen hooggeplaatste functionarissen van de militaire veiligheidsdienst GROe.

Navalny zelf zei in een vraaggesprek met de Duitse krant Bild dat sancties "tegen Rusland" geen effect hebben. "Het belangrijkste is om de profiteurs van het regime de toegang tot de EU te ontzeggen en hun tegoeden te bevriezen", aldus de oppositieleider. Als voorbeeld noemde hij de wereldberoemde Russische dirigent Valeri Gergiev, die bekendstaat als een sympathisant van president Poetin.