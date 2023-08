Bergwijn kritisch over vertoonde spel Ajax: 'Alsof we op 80 procent spelen'

Aanvoerder Steven Bergwijn vindt dat de scherpte ontbrak. "Als je kijkt naar hoe we de wedstrijd benaderen... Het lijkt alsof we op 80 procent deze wedstrijd ingaan. Dan wordt elke wedstrijd in de eredivisie lastig. We moesten er veel scherper op zitten."

"Ik vond dat het baltempo veel te laag was", is Steijn kritisch na afloop. "Je moet Excelsior kapot spelen, veel van kant wisselen. Maar het duurde allemaal te lang. Dat was een van de grootste oorzaken."

Het gelijkspel van Ajax betekent het eerste puntenverlies dit seizoen. Vorige week kwamen de Amsterdammers ook op achterstand tegen Heracles. Toen boog de equipe van Steijn het duel een kwartier voor tijd pas om. Een herhaling daarvan zat er vandaag niet in. Concurrent PSV wist later op de avond op bezoek bij Vitesse wel te winnen .

Ajax is niet scherp genoeg voor het vijandig doel en geeft doelpunten te makkelijk weg. Dat is het oordeel van trainer Maurice Steijn en aanvoerder Steven Bergwijn na het puntenverlies bij Excelsior zaterdag. De Amsterdamse ploeg gaf een voorsprong uit handen, kwam zelfs achter vlak na rust en wist zich slechts deels terug te vechten (2-2).

"Ondanks het lage tempo, krijg je veel kansen, die je niet maakt en geef je vervolgens doelpunten te makkelijk weg. Dat is deze hele cyclus al aan de gang", waarmee Steijn ook doelt op de matige voorbereiding die Ajax draaide. In vier oefenduels kreeg Ajax twaalf doelpunten om de oren.

De Amsterdammers kregen dus kansen genoeg, bijvoorbeeld voor Mohammed Kudus of Brian Brobbey. De spits maakte weliswaar de openingstreffer, maar er zat zaterdag absoluut meer in.

Deze zomer vertrokken aanvoerder Dusan Tadic (Fenerbahçe), Mexicaans international Edson Álvarez (West Ham United) en Oranje-verdediger Jurriën Timber (Arsenal) uit Amsterdam. Nieuwe spelers kwamen.

Nieuwe samenstelling "geen excuus"

Of iedereen nog aan elkaar moet wennen? "Nee hoor, daar heeft het niks mee te maken. Deze spelers trainen al even met elkaar en hebben met elkaar gespeeld, maar we spelen gewoon in een te laag tempo om Excelsior kapot te spelen."

Bergwijn heeft dezelfde mening als zijn trainer. "Het is geen excuus. We hebben genoeg kwaliteit op het veld om dit soort wedstrijden te winnen. Als we de kansen afmaken, winnen we dit duel met dikke cijfers. Maar dat is niet gebeurd en dat komt hard aan."

De teleurstelling was merkbaar bij zowel Steijn, Bergwijn als de andere spelers. Steijn: "Zeker, en terecht. Je wil meedoen om het kampioenschap, maar hier verlies je direct dure punten."

Zaak rondom Van Hooijdonk

Na de wedstrijd wilde Steijn niet meer reageren op de situatie rondom hem en Pierre van Hooijdonk. Analist Van Hooijdonk verweet de Ajax-trainer vorige week tijdens het NOS-programma Studio Voetbal in diens periode als trainer van NAC Breda "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers", maar rectificeerde dat deze week.

"Nee, we hebben gisteren een statement naar buiten gebracht en daar laat ik het bij", besloot de oefenmeester.