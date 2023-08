West-Afrikaanse delegatie in Niger voor overleg met coupplegers

Een delegatie van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas is aangekomen in Niger, waar het coupleider Tiani en afgezette president Bazoum heeft ontmoet. De president wordt sinds de coup drie weken geleden vastgehouden in zijn presidentiële paleis.

Ecowas dreigt met militair ingrijpen als de democratie niet wordt hersteld. Een diplomatieke oplossing heeft wel de voorkeur, zei het verband eerder, maar de landen willen niet "eindeloos in gesprek" met Niger. Gisteren zei Ecowas dat er overeenstemming is over een datum voor de militaire interventie, zonder die datum bekend te maken.

Het vliegtuig met de Ecowas-delegatie landde aan het begin van de middag in de hoofdstad Niamey. De delegatie wordt geleid door de Nigeriaanse oud-president Abubakar. Begin augustus ging de delegatie ook al naar Niger. De vertegenwoordigers keerden toen huiswaarts zonder de coupplegers of Bazoum te hebben gesproken.

Coupplegers zwichten niet

De Verenigde Naties en westerse landen hebben de coupplegers meermaals gesommeerd Bazoum de macht terug te geven, maar de coupplegers zeggen dat ze niet zwichten voor druk van buitenaf.

De junta wil Bazoum vervolgen voor hoogverraad. De militairen hebben hem naar eigen zeggen afgezet vanwege zijn "slechte bestuur en de verslechterende veiligheidssituatie" in Niger.

De staatsgreep leidt wereldwijd tot zorgen. NOS op 3 zocht uit waarom: