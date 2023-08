PSV buigt achterstand bij Vitesse na ingrepen Bosz na rust om naar winst

PSV heeft na een belabberde eerste helft tegen Vitesse in Arnhem in de tweede helft orde op zaken gesteld: 1-3. De thuisploeg stond bij rust met 1-0 voor door een goal van Marco van Ginkel, maar na rust scoorden Ismael Saibari, Yorbe Vertessen en Luuk de Jong.

PSV-trainer Peter Bosz koos evenals in de Europese uitwedstrijd tegen Sturm Graz voor Vertessen als vervanger van Noa Lang, die licht geblesseerd is en met het oog op de aanstaande confrontatie met Rangers uit voorzorg aan de kant wordt gehouden.

Zonder Lang bakte PSV er in de eerste helft weinig van. Passes kwamen niet aan, de opbouw was slordig en achterin stapelde André Ramalho fout op fout. Vitesse-aanvoerder Van Ginkel, opende de score met een intikker, na een vloeiende combinatie tussen Mathijs Tielemans, Kacper Kozlowski en Kozlowski en Carlens Arcus.

Wissels brengen weer opleving

Van Ginkel, vorige week al matchwinner tegen FC Volendam, was tegen zijn oude club ook dicht bij de 2-0, maar een inzet ging net naast en een ander werd van de lijn gehaald door Jordan Teze. PSV-coach Peter Bosz moet een déjà vu hebben gehad, want vorige week tegen FC Utrecht (2-0) was hij ook al ontevreden over de eerste helft.