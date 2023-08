Libelle-columnist Tineke Beishuizen (84) overleden

Schrijfster en columniste Tineke Beishuizen is op 84-jarige leeftijd overleden. Ze werd bekend met haar columns in het weekblad Libelle, waarvoor ze dit jaar 50 jaar schreef.

Op de website van Libelle wordt Beishuizen herdacht als icoon van het blad. Behalve columns schreef ze ook boeken en songteksten, onder meer voor Rob de Nijs, Marco Bakker en Liesbeth List en scenario's voor de politieserie Spangen.

Haar rubrieken waren geliefd omdat ze onderwerpen aansneed die veel vrouwen herkenden. Zo schreef ze in de rubriek Bij mij thuis over de belevenissen van haar gezin met jonge kinderen. Mensen leefden zo mee dat er kinderen naar haar kinderen werden vernoemd. Later bleek dat de namen in de rubriek waren verzonnen, wat tot boze brieven leidde. Ook haar rubrieken Vrouwen en Tineke waren erg populair.

Anne-Wil

Dat ze ook over haar scheiding schreef, vond de toenmalige hoofdredactie not done. Daarop bedacht ze Het dagboek van Anne-Wil, een rubriek over een weduwe met opgroeiende kinderen. Daarin kon ze haar eigen verdriet, rouw en eenzaamheid kwijt. Het is na bijna veertig jaar nog steeds een van de best gelezen rubrieken van het grootste vrouwenblad van Nederland. De columns zijn ook gebundeld.

Haar populariteit bleek toen ze in 1998 haar 25-jarig jublieum vierde. Er was een galadiner in Amsterdam en ze verscheen uitgebreid in de media. Ook werd er een hele editie van Libelle aan haar gewijd.

Beishuizen schreef onder het pseudoniem Mieke van Maerle ook columns voor het blad Flair.

Eigenwijs en warm

Haar partner Jan Ravesteijn noemt Beishuizen tegenover het ANP "een enorm eigenwijs, eigenzinnig en warm mens". Hij merkt om zich heen dat mensen haar geestigheid en enthousiasme zullen missen. Hij laat weten dat er in mei een tumor achter haar longen werd geconstateerd.

Haar collega's bij Libelle noemen haar iemand met een groot hart, iemand met wie je kon lachen, "al kwam ze soms pinnig uit de hoek". Ze prijzen haar creativiteit en noemen haar "altijd jong van geest en nieuwsgierig naar alles wat er in de wereld gebeurde".