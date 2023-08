Kansen missend Ajax blijft steken op 2-2 bij Excelsior en morst eerste punten

Het eerste puntenverlies voor Ajax dit eredivisieseizoen is een feit: op bezoek bij Excelsior kwamen de Amsterdammers niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Waar er in de 45 minuten geen vuiltje aan de lucht leek, liet een kansen missend Ajax zich daarna verrassen door de Rotterdammers. Deze week ging het in Amsterdam vooral over Maurice Steijn. Analist Pierre van Hooijdonk verweet de Ajax-trainer vorige week tijdens het NOS-programma Studio Voetbal in diens periode als trainer van NAC Breda "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers", maar rectificeerde dat deze week. Voorafgaand aan het duel weidde de oefenmeester er verder niet over uit. "Ik wil het bij mijn statement houden." Naderhand reageerde Steijn ook kort op de roerige week:

De reactie van Ajax-trainer Maurice Steijn na het puntverlies tegen Excelsior (2-2). - NOS

Keeper Jay Gorter nam tegen Excelsior de plaats onder de lat in van de geblesseerde Gerónimo Rulli. De enige andere wijziging was de basisplaats voor buitenspeler Carlos Forbs, die begin augustus werd overgenomen van Manchester City. Kenneth Taylor begon daardoor als reserve. Ploegen beginnen afwachtend Excelsior - vorige week een knappe 4-3 overwinning geboekt op bezoek bij NEC - en Ajax begonnen afwachtend. Na een kwartier kropen de Amsterdammers uit hun schulp: een steekpass van aanvoerder Steven Bergwijn zette Brian Brobbey alleen voor doelman Stijn van Gassel, maar een matige poging kon makkelijk gepareerd worden door de Excelsior-goalie.

Brian Brobbey viert treffer tegen Excelsior - ANP

Tien minuten later was het wel raak voor spits Brobbey, die vorige week tegen Heracles (4-1 winst) veel kansen miste om zijn doelpuntenrekening te openen. Excelsior-verdediger Serano Seymor liet zich verrassen door de afjagende basisdebutant Forbs, waarna de bal bij de aanvalsleider belandde. Nu wist hij Van Gassel wel te verschalken: 1-0. Mohammed Kudus, die op het middenveld begon, verzuimde vijf minuten voor rust de tweede treffer aan tekenen. Zijn schot, op aangeven van de bedrijvige Brobbey, werd van de lijn gehaald door een verdediger van Excelsior. Twee minuten was het wel raak: opnieuw Brobbey. Alleen de VAR zag dat de Ajacied buitenspel stond. Afgekeurd dus. Geklungel Medic Vrij plotseling - Excelsior had weinig in te brengen de eerste 45 minuten - stond het in de blessuretijd van de eerste helft ineens 1-1. Een goede actie en een dito voorzet van linksachter Arthur Zagre werd binnengeschoven door rechterback Siebe Horemans. Drie minuten na rust kon het thuispubliek op de Rotterdamse tribune wéér juichen. Geklungel achterin van verdediger Jakov Medic, vorige week bejubeld om zijn optreden tegen Heracles, werd afgestraft door Nikolas Agrafiotis.

Nikolas Agrafiotis viert tweede treffer - ProShots