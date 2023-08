Zege Leverkusen met hoofdrol Frimpong bij competitiestart tegen Leipzig

Met de openingstreffer en een assist heeft Jeremie Frimpong een grote bijdrage geleverde aan de zege van Bayer Leverkusen op RB Leipzig. Met de bij Oranje genegeerde wingback in de hoofdrol won Leverkusen bij de start van de Bundesliga met 3-2 van de club van Xavi Simons, die na een uur werd gewisseld.

Frimpong was veel voorin te vinden en zette zijn ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong. Leverkusen verstoorde de opbouw van Leipzig en schakelde na een onderschepping direct door. De wingback meldde zich vlot in de zestien en rondde met overtuiging af op aangeven van spits Victor Boniface.

"Frimpong is meer rechtsbuiten dan rechtsback", aldus Koeman destijds. Koeman liet hem buiten de selectie, waarna Frimpong zich tot frustratie van de bondscoach afmeldde voor het EK met Jong Oranje. Gisteren werd Frimpong niet opgenomen in de voorselectie . Tijdens de wedstrijd tegen Leipzig kregen beiden een beetje gelijk.

Dat spelletje bevalt Frimpong prima. Geposteerd op de rechterflank van de thuisploeg was de 22-jarige Amsterdammer een plaag voor Leipzig. Frimpong ging verder waar hij vorig seizoen gebleven was. Toen kwam hij tot acht goals en zeven assists in de Duitse competitie. Dat bracht hem niet in Oranje. Bondscoach Ronald Koeman vond hem niet passen in het systeem.

Elf minuten later verdubbelde verdediger Jonathan Tah de voorsprong. De Duits international kopte raak uit een hoekschop. Leipzig deed nog voor rust iets terug, via wie anders dan Dani Olmo. De 25-jarige Spanjaard scoorde na drie goals in de Duitse Super Cup (3-0 tegen Bayern München) ook bij de competitiestart; 2-1.

Na de pauze had Florian Wirtz twee grote kansen nodig om de marge van twee te herstellen. Het 20-jarige supertalent zag eerst Leipzig-goalie Janis Blaswich (ex-Heracles) redden op zijn inzet van dichtbij. Niet veel later was het wel raak.

Blessure Frimpong

Frimpong ging als een volleerd buitenspeler diep op de flank en bracht met een teruggetrokken voorzet Wirtz in staat de 3-1 te maken. Twaalf minuten voor tijd ging Frimpong licht geblesseerd van het veld. Xavi Simons was toen al gewisseld, hij kwam weinig in het aanvalsspel van Leipzig voor.

Loïs Openda maakte het in de slotfase nog wel even spannend. De Belg, voor bijna veertig miljoen overgekomen van RC Lens, scoorde de aansluitingstreffer maar verzuimde vervolgens gelijk te maken. De voormalig spits van Vitesse raakte de bal even kwijt tussen zijn voeten en schoot uit de draai niet in het lege doel maar tegen de paal.