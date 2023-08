Malen schiet Dortmund in slotfase langs Köln, hoofdrol Frimpong bij Leverkusen

Donyell Malen is de grote man bij Borussia Dortmund. De Nederlander zorgde er vlak voor tijd voor dat zijn Borussia Dortmund zaterdag geen puntenverlies opliep tegen FC Köln. Drie minuten voor tijd maakte hij de enige treffer van het duel. De thuisploeg startte stroef aan het duel. Het was zelfs de uitploeg die op voorsprong kon komen, maar de lat de 0-1 zag voorkomen na een schot van Davie Selke. Dat leek Dortmund wel wakker te schudden. Aan de hand van Julian Brandt werd de thuisploeg toch gevaarlijk. De middenvelder was eerst zelf gevaarlijk met een schot in de korte hoek, maar zag Köln-doelman Schwälbe keren. Een corner van Brandt kwam ook nog terecht op het hoofd van Mats Hummels, maar de verdediger kopte naast. Borussia Dortmund bleef het proberen, maar tot vloeiende aanvallen kwam het vaak niet. De ene keer dat het wel lukte, tikte Schwälbe een uithaal van Reus over de lat. Dat gaf FC Köln toch weer hoop. Dejan Ljubicic had de uitploeg op voorsprong kunnen schieten. Een afgeslagen voorzet kwam voor zijn voeten, maar de uithaal vloog rakelings langs de goal. De thuisploeg bleef zoeken naar een opening, maar de ploeg van Donyell Malen en de na een uur gewisselde Sebastien Haller liep telkens tegen een rode muur van verdedigers op.

Donyell Malen scoort de enige treffer van het duel - Pro Shots

Uiteindelijk kwam er toch een beslissing. Het was weer Brandt die een goede hoekschop in huis had. De bal kwam voor de voeten van Malen, die de bal van dichtbij in het net kreeg, tot grote opluchting van iedereen die voor Dortmund is. Frimpong belangrijk In een andere wedstrijd in de Bundesliga, tussen Bayer Leverkusen en Red Bull Leipzig was Jeremie Frimpong enorm belangrijk voor zijn ploeg Leverkusen met de openingstreffer en een assist. Met de bij Oranje genegeerde wingback in de hoofdrol won Leverkusen bij de start van de Bundesliga met 3-2 van de club van Xavi Simons, die na een uur werd gewisseld.

Jeremie Frimpong bovenop zijn juichende teamgenoten. - EPA

Frimpong, de 22-jarige geboren Amsterdammer, was een plaag voor Leipzig. Eigenlijk ging hij verder met waar hij vorig seizoen gebleven was. Toen kwam hij tot acht goals en zeven assists in de Duitse competitie. Dat bracht hem niet in Oranje. Bondscoach Ronald Koeman vond hem niet passen in het systeem. 'Aanvaller' Frimpong "Frimpong is meer rechtsbuiten dan rechtsback", aldus Koeman destijds. Koeman liet hem buiten de selectie, waarna Frimpong zich tot frustratie van de bondscoach afmeldde voor het EK met Jong Oranje. Gisteren werd Frimpong niet opgenomen in de voorselectie. Tijdens de wedstrijd tegen Leipzig kregen beiden een beetje gelijk. Frimpong was veel voorin te vinden en zette zijn ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong. Leverkusen verstoorde de opbouw van Leipzig en schakelde na een onderschepping direct door. De wingback meldde zich vlot in de zestien en rondde met overtuiging af op aangeven van spits Victor Boniface.

Elf minuten later verdubbelde verdediger Jonathan Tah de voorsprong met een kopbal uit een hoekschop. Leipzig scoorde via Olmo de 2-1. Na de pauze had Florian Wirtz twee grote kansen nodig om de marge van twee te herstellen. Het 20-jarige supertalent zag eerst Leipzig-goalie Janis Blaswich (ex-Heracles) redden op zijn inzet van dichtbij. Niet veel later was het wel raak.

Leverkusen-doelman Lukas Hradecky plukt de bal weg voor Mohamed Simakan (l) van Leipzig. - EPA