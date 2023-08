EK-debutant Telgenkamp maakt indruk in 6-0 overwinning op Frankrijk

De Nederlandse hockeyers zijn het EK in Mönchengladbach begonnen met een simpele zege op Frankrijk. De mondiale nummer twaalf werd met 6-0 verslagen. EK-debutant Duco Telgenkamp maakte de hoge verwachtingen waar: hij scoorde twee keer. Ook Terrance Pieters en Koen Bijen waren tweemaal trefzeker.

Helemaal zeker wist Telgenkamp het vooraf niet. Op welke manier ging hij juichen als hij zijn EK-debuut zou opluisteren met een doelpunt? Dat hij het op een bijzondere manier ging vieren, kon de 21-jarige spits niet uitsluiten.

Telgenkamp moest 23 minuten wachten voordat hij met een passend antwoord op de vraag kon komen. Met een hard schot in de verre hoek had hij even daarvoor de 2-0 verzorgd. Het was een gedecideerde en zelfverzekerde knal. Tijdens het juichen hield hij het op een relatief eenvoudig handgebaar.

"Ik heb een celebration met team- en kamergenoot Tjep (Hoedemakers, red.)." Hoedemakers viel vlak voor het EK uit met een blessure. "Ik had afgesproken dat als ik zou scoren, ik dat gebaar voor hem zou doen."

Maatje te groot

Met zijn goal brak Telgenkamp de wedstrijd definitief open. Geen gekke dingen doen en Nederland zou niet in de problemen komen tegen de nummer twaalf van de wereldranglijst, was vooraf de verwachting. En inderdaad: de Nederlandse hockeyers waren een maatje te groot. Precies zoals bondscoach Jeroen Delmee voorspelde.

En als er iemand is die dat kon weten, dan is het Delmee wel. De Brabander was vier jaar lang bondscoach van de Franse mannenploeg, alvorens hij in september 2021 overstapte naar Nederland.