Man van 91 overleden na aanval in woonzorgcentrum België

In Goetsenhoeven bij Tienen in België is een man van 91 overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanval. Gisteren drong een 37-jarige man een woonzorgcentrum binnen en viel de man en een vrouw van 89 aan, naar verluidt met een ondersteek. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de man aan zijn verwondingen bezweek.

De 37-jarige man is aangehouden op verdenking van doodslag en poging tot doodslag. Volgens zijn advocaat is contact met hem moeilijk. "Ik heb niet het idee dat hij alles goed begrijpt", zegt ze tegen het Belgische persbureau Belga. Hij was bij zijn voorgeleiding "zeer verward" en lijkt volgens de advocaat niet te begrijpen dat er iemand is overleden als gevolg van zijn handelen.

Hij werd onlangs opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Brussel, maar ook weer ontslagen. Het is niet duidelijk hoe hij in Goetsenhoven is beland en waarom hij het gebouw binnendrong, zegt de advocaat tegen Belgische media.

Volgens haar heeft hij nu eerst hulp nodig en moet hij psychologisch worden onderzocht. Als daaruit blijkt dat hij door zijn psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar is, wordt de straf daarop mogelijk aangepast. "Maar dat is nog te vroeg nu", aldus de advocaat.