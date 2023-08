'Brits ziekenhuis negeerde waarschuwingen over verpleegkundige'

Bestuurders van het Britse ziekenhuis waar een verpleegkundige werkte die schuldig is bevonden aan de moord op zeven baby's, hebben waarschuwingen over de vrouw genegeerd. Dat melden Britse media.

De verpleegkundige werd gisteren schuldig bevonden aan de moorden in Chester Hospital, in het noordwesten van Engeland. De baby's overleden in 2015 en 2016. De vrouw is volgens de rechtbank ook schuldig aan poging tot doodslag op zes andere pasgeborenen. Maandag bepaalt de rechtbank welke straf ze krijgt. De verwachting is dat ze wordt veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, mogelijk levenslang.

De eerste vijf babymoorden vonden plaats in de zomer en het najaar van 2015. Een arts van de afdeling neonatologie, waar de vrouw werkte, uitte in oktober van dat jaar zijn zorgen over haar, maar er werd geen actie ondernomen. De verpleegkundige probeerde daarna nog vijf baby's te doden. In twee gevallen slaagde ze daarin.

Vrees voor reputatieschade

Na die laatste moorden weigerde het management de vrouw te ontslaan, ook al verdachten meerdere artsen haar van de stergevallen. De hoogste manager verlangde zelfs van de artsen dat ze geschreven excuses aanboden aan de verpleegkundige. Ook werden ze verplicht aan een mediationtraject met de vrouw deel te nemen.

In juni 2016 begon het ziekenhuis een onderzoek naar het hoge aantal overleden pasgeborenen. Een maand later werd de verpleegkundige overgeplaatst naar een andere afdeling. Daarna duurde het nog een jaar voordat de politie werd ingeschakeld. Volgens twee kinderartsen had een ziekenhuismanager gezegd dat een politieonderzoek de reputatie van het hospitaal zou schaden.

Insuline

Wat mogelijk ook meespeelde bij het terughoudende optreden is het feit dat de doodsoorzaak verschilde bij de eerste sterfgevallen. Artsen wezen er wel op dat in alle gevallen de verdachte verpleegkundige dienst had.

In het voorjaar van 2017 begon de politie een onderzoek. Begin 2018, toen de vrouw nog steeds in het ziekenhuis werkte, werd ontdekt dat een van de overleden baby's was vergiftigd met insuline. Een paar maanden later werd de verpleegkundige gearresteerd, zo'n drie jaar nadat een arts voor het eerst alarm had geslagen.