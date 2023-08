Doden en gewonden door raketaanval op Oekraïense stad Tsjernihiv

In het centrum van Tsjernihiv, een stad in het noorden van Oekraïne, zijn zeven doden gevallen door een raketaanval. Onder meer een theater en een universiteitsgebouw zijn beschadigd geraakt, zegt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de doden is een kind van zes jaar. Meer dan honderd mensen zijn gewond geraakt.

Volgens de Oekraïense regering raakte een Russische raket het theater, waardoor het dak instortte. Op beelden is te zien dat er grote brokstukken op straat liggen.

De meeste slachtoffers vielen buiten, ze liepen op straat of zaten in een auto. Veel mensen waren onderweg naar de kerk toen de raket insloeg. Iedereen in de gebouwen was dankzij het luchtalarm op tijd in de schuilkelders, zegt de minister van Binnenlandse Zaken op Telegram.

Angst neemt weer toe

De raketaanval heeft veel indruk gemaakt op de bewoners van de stad, zegt Jan-Marc Stam van ZOA Nederland, een noodhulporganisatie die een kantoor heeft in Tsjernihiv. Dat kantoor zit om de hoek van de plek waar de raket neerkwam.

Vandaag vieren mensen een orthodoxe feestdag en dat was op straat ook zichtbaar, zegt Stam in het NOS Journaal op NPO Radio 1. "Mensen waren mooi uitgedost en het was druk op straat. Toen we langsreden was het prachtig weer. Wij waren na onze ontmoeting met collega's nog maar tien minuten onderweg met de auto toen de aanslag gebeurde."

Dat er juist op zo'n feestdag een raket neerkomt, leidt ertoe dat de angst bij mensen weer toeneemt, zegt Stam. "Het is voor het eerst dat het centrum zo geraakt wordt en dat doet veel met de mensen hier, merk ik. Wij zijn al langere tijd actief hier met lokale mensen die de situatie goed kennen en dit hebben zij ook nog nooit meegemaakt."

Ook het kantoor van ZOA is beschadigd geraakt, hoorde Stam. "We gaan straks weer terug om te kijken hoe de situatie ter plaatse is. Maar de beelden die we nu doorkrijgen van collega's zijn echt verschrikkelijk."

'We zagen de rook en zijn meteen gaan helpen', vertelt een voorbijganger: