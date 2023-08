Vanavond op tv: Verkiezingen Ecuador onder hoogspanning • Vrouwen aan het front • Moderne slavernij in Libanon

Ondanks dat vrouwelijke fotografen altijd al aanwezig waren aan het oorlogsfront, is hun werk grotendeels onzichtbaar gebleven. Onterecht, vindt Fotomuseum Den Haag. Daarom is daar nu het werk van acht vrouwelijke fotografen te zien. De tentoonstelling Vrouwen aan het Front moet afrekenen met het beeld dat oorlogsfotografie uitsluitend een mannenzaak is.

Moderne slavernij: Libanon

Het derde deel van onze serie over moderne slavernij gaat over vrouwen. Want die zijn kwetsbaarder dan mannen. Wereldwijd zijn er 50 miljoen slachtoffers van moderne slavernij, 22 miljoen daarvan zijn vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van gedwongen huwelijken. En ook dat valt onder moderne slavernij. Want door een gedwongen huwelijk verliest een slachtoffer haar autonomie op eigenlijk alle niveaus. We zijn in Libanon en zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

