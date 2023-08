Van Opzeeland surft in Scheveningen naar wereldtitel windfoiling: 'Ben zo blij'

Van Opzeeland is de eerste wereldkampioen windfoiling, dat volgend jaar in Parijs een olympisch onderdeel is. "Geweldig, ik ben zo blij, ik wil woorden gebruiken die ik niet mag gebruiken."

Nederland leverde onder meer met Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe al zes keer een wereldkampioen windsurfen in de RS:X-klasse, die nu verder is gegaan als de iQFOiL-klasse, waarin de surfplanken een grote foil onder de plank hebben en daardoor boven het water lijken te zweven.

Voor de grijze en winderige Scheveningse kust is Luuc van Opzeeland wereldkampioen iQFOiL geworden. In de medalrace nam de 21-jarige Nederlandse windfoiler meteen overtuigend de leiding en gaf die niet meer weg.

Juist ingeschat van de Nederlander. Want nadat Van Opzeeland strak om boei drie had gestuurd, bleef Renna met zijn plank achter de gele boei haken en ging te water. De Italiaan verloor zelfs nog zijn tweede plek aan Kördel, terwijl Van Opzeeland onbedreigd naar de wereldtitel racete.

Maar richting de derde boei kwam de Italiaan plots in hoog tempo verontrustend dichtbij. "Ik zag 'm aankomen, maar ik was ervan overtuigd dat-ie een underlay had, dat hij te vroeg overstag was gegaan en dat hij de boei niet kon halen."

In zijn halvefinaleheat had Van Opzeeland zich eerder al moeiteloos van een finaleplek verzekerd en daarmee ook direct van een WK-medaille. Slechts drie van de windfoilers plaatsten zich voor de finalestrijd om de wereldtitel.

Zaterdagmiddag snelde Van Opzeeland in de halve finale met wind in de rug in een vaart van 26 knopen, dat is zo'n 50 kilometer per uur, weg bij de concurrentie. Ook in de finale waren de snelheden hoog en nam Van Opzeeland rap afstand. "Het was alles of niets, maar ik was heel comfortabel met de hoge snelheid."

Olympische startplek binnen

Door Van Opzeelands gouden medaille op de WK zeilen is Nederland zeker van een startplek op de Olympische foildiscipline. Maar welke Nederlander op de plank staat, is nog niet bekend. Dat wordt later besloten, afhankelijk van de prestaties van de Nederlandse foilers.

De gegadigden naast Van Opzeeland zijn Kiran Badloe en Huig-Jan Tak. Van Opzeeland stapte onlangs uit de Nederlandse trainingsgroep van de Nieuw-Zeelandse coach Aaron McIntosh omdat hij vindt dat hij "niet past in het concept".

Voor aanvang van het WK legde Van Opzeeland uit waarom hij niet meer meetraint met het Nederlands team: