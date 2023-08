Hockeysters vellen Spanje bij EK-start dankzij strafcornerhattrick Jansen

"We zijn titelfavoriet, dat is duidelijk", zei bondscoach Paul van Ass deze week. Als de hockeysters geen EK-goud pakken in Duitsland, zei hij, is het toernooi niet per se mislukt, maar dat hangt dan af van het spel.

Het had weinig gescheeld of de Jansens tweede strafcorner, een kleine minuut later, had ook geteld, maar die werd door de Spaanse keepster knap uit de hoek getikt. Oranje zocht met onder meer een fraaie solo van aanvoerder Xan de Waard de cirkel in, maar Oranje moest wachten op het tweede kwart tot er meer doelpunten vielen.

Weer was het Jansen die raak pushte uit een strafcorner, deze keer in de rechterhoek. En toen ging het even hard: een minuutje later kreeg Frederique Matla de bal voor de stick na een geblokte strafcorner en schoot hard raak in de lange hoek. Spanje leek hulpeloos, was al even niet in de buurt gekomen van het doel van Anne Veenendaal en een vernedering leek in de maak.

Uit schulp kruipen

Toch duurde het tot tegen het eind van het tweede kwart tot de 4-0 viel. Pien Dicke scoorde met een tip-in, nadat de Spaanse vrouwen even niet op stonden te letten. Maar zo plotseling als de 4-0 viel, maakte Spanje dankzij Belén Iglesias de 4-1. Het gaf de Spaanse ploeg wat hoop en zelfvertrouwen richting de tweede helft.