Dode in tent gevonden op festival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek

Op het hardstylefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is zaterdag een 19-jarige festivalganger dood aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet bekend, meldt de politie.

De persoon is vanochtend in een tent gevonden op het campingterrein van Safaripark Beekse Bergen, waar het festival wordt gehouden. De man is tevergeefs gereanimeerd. De politie onderzoekt of er verkeerde drugs in omloop zijn en of de festivalganger daardoor om het leven is gekomen, schrijft Omroep Brabant.

"Het is verschrikkelijk, vooral voor de nabestaanden", zegt Tim Boersma, woordvoerder van Decibel Outdoor. "Je organiseert een festival voor 50.000 mensen en hoopt het allerbeste voor iedereen. Het drukt echt een stempel op het festival."

Ook op andere festivals

Drie weken geleden is een 35-jarige man op het Belgische dancefestival Tomorrowland overleden. Ook een medewerker overleed op het festival, vermoedelijk door het gebruik van drugs.

In het Brabantse Haaren kwam afgelopen december een 18-jarige vrouw om tijdens het hardstylefestival Rebellion. Ook daar ging de politie uit van overmatig drugsgebruik.