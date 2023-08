Barbie is een kaskraker, maar vooruitgang van vrouwen in filmindustrie stagneert

In de bioscopen is Barbie een daverend succes. Het is de eerste keer dat een film van een vrouwelijke regisseur meer dan een miljard dollar opbrengt. Tegelijk stagneert de vooruitgang van vrouwen in de filmindustrie, concluderen onderzoekers van de University of Southern California (USC) in een nieuwe studie.

De onderzoekers keken naar de rolverdeling in films die tussen 2007 en 2022 uitkwamen. Van elk jaar beoordeelden ze de honderd meest populaire films op inclusiviteit en representatie. Ze berekenden onder andere het percentage vrouwen met een sprekende rol, vrouwen in hoofdrollen en rollen gespeeld door acteurs van kleur.

Man spreekt twee keer zo vaak

Mannen kwamen in de populairste films bijna twee keer zo vaak aan het woord als vrouwen, blijkt uit het onderzoek. In 2022 hadden vrouwen zo'n 35 procent van alle sprekende rollen, slechts 5 procent meer dan in 2007.

Wel verdubbelde het aantal films met vrouwen in de hoofdrol. Van de honderd populairste films in 2022 hadden 44 een vrouw in de hoofdrol. In 2007 waren dat er 20.