Herlings mist MXGP van Nederland door gebroken sleutelbeen op training

Motocrosser Jeffrey Herlings heeft vandaag tijdens een vrije training op Papendal bij Arnhem zijn sleutelbeen gebroken. Kort nadat de tweevoudig wereldkampioen in de MXGP de snelste ronde had gereden, kwam hij hard ten val.

Herlings greep meteen naar zijn sleutelbeen. Nadat hij het crosscircuit op Papendal verlaten had, bleek uit onderzoek door een medisch specialist dat zijn sleutelbeen gebroken was.

De MXGP meldt dat de Nederlander dit weekend niet meer in actie komt. De 28-jarige Herlings was pas net hersteld van een breuk in een nekwervel. Hij miste daardoor vier grands prix. Drie weken geleden maakte de Brabander in Finland zijn rentree.

Einde loopbaan?

Voor een gebroken sleutelbeen staat normaal gesproken een hersteltijd van circa zes weken. Opnieuw langdurig aan de kant staan zou een grote tegenslag zijn, in een jaar dat toch al in het teken staat van blessureleed. De wereldtitel kon hij al vergeten, vertelde Herlings nadat hij de breuk in zijn nekwervel opliep.

Door de vele blessures denkt Herlings hardop na over het einde van zijn loopbaan. "Ik kijk steeds meer uit naar mijn pensioen. Ik denk dat mijn vader en moeder zouden willen dat ik liever gister dan vandaag stop."