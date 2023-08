De Arnhemse jaren van Bosz: koploper bij winterstop en sigaar in de middencirkel

Peter Bosz, voor de naam van de oefenmeester van PSV gaan ook in Arnhem de handen op elkaar. De Apeldoorner stapte tien jaar geleden bij Vitesse binnen als nieuwe trainer. Hij bestormde met de geelzwarten de nationale top en haalde ook Europees voetbal. Zaterdagavond staat hij met PSV in de Gelredome tegenover de club waar hij tussen 2013 en 2016 aan het roer stond. Op 20 juni 2013 stapte Peter Bosz trainingscomplex Papendal binnen. Hij leidde er zijn eerste training bij de club waar hij als speler zijn carrière begon. En dat deed hem wat. "Het is zoals met je eerste meisje. Die vergeet je niet zo snel." Die eerste training, daar was Raimond van der Gouw ook bij. De huidig keeperstrainer van Vitesse was destijds al onderdeel van de staf van Bosz. "Toen werd meteen duidelijk dat hij staat voor de inmiddels bekende manier van spelen. Hij toonde zijn visie en ging er meteen mee aan de slag, vanaf dag één."

Raimond van der Gouw omhelst Peter Bosz - Pro Shots

Bosz wilde bij Vitesse aanvallen, hoog druk zetten en bij balverlies de bal heel snel heroveren. Maar makkelijk ging dat niet, zei de trainer later dat jaar tegenover De Telegraaf. "Aan het begin van het seizoen was het moeilijk de spelers te overtuigen van onze speelwijze. Zo verloren we met 4-2 bij RKC. Uiteindelijk heb ik de spelers de keuze gelaten: druk zetten of spelen op de omschakeling." Trotse koploper Het werd het eerste. Het lukte de trainer uiteindelijk om Vitesse herkenbaar en goed voetbal te laten spelen. Op 11 november 2013 waren de Arnhemmers na zeventien wedstrijden de trotse koploper in de eredivisie. Ajax (0-1) en PSV (2-6) werden in het hol van de leeuw verslagen. Vooral de wedstrijd in Eindhoven maakte indruk in heel Nederland.

Vitesse overtuigt in de eredivisie, in 2013. Zowel Ajax als PSV worden in eigen stadion verslagen door de Arnhemmers. - NOS

"Of ik verrast was? Nou, koploper zijn was voor Vitesse natuurlijk wel uniek. Maar we wisten dat het na de winterstop pas echt zou beginnen, in april en mei worden de prijzen pas verdeeld", zegt Van der Gouw. Vitesse blonk uit met spelers als Lucas Piazón, Davy Pröpper, Guram Kashia en huidg PSV'er Patrick van Aanholt. Bosz maakte die spelers echt beter, zag de oud-doelman van Manchester United. "Hij gaat op een manier met mensen om die aanslaat. Peter kan heel zakelijk zijn, maar is ook heel menselijk. Hij probeert zich in spelers te verplaatsen om zo het maximale eruit te halen."

Dat resulteerde erin dat Pröpper en Van Aanholt in november 2013 werden opgeroepen voor het Nederlands elftal. Onrust en botsingen Maar in het vervolg van het seizoen kwam de klad erin. Door een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten kreeg Vitesse veel kritiek over zich heen. De Israëlische verdediger Dan Mori mocht het land niet in. Toch reisde de club af. Die onrust leek door te stralen naar het elftal. "Helaas hebben we de goede lijn niet door kunnen trekken. Dat had niet alleen met Vitesse te maken, maar ook met de kwaliteiten van de topclubs", kijkt Van der Gouw terug. De Arnhemse club kwam na de winterstop in een slechte reeks terecht. Vijf wedstrijden op rij werd er niet gewonnen en Piazón, die voor de winterstop nog wekelijks uitblonk en goed was voor elf doelpunten en acht assists, bleef in die reeks zonder doelpunt of beslissende actie.

Lucas Piazon was een van de sterspelers van Vitesse - Pro Shots

De Braziliaan was geen schim meer van de speler die voor de winterstop zo belangrijk was. Piazón werd daarop uit het elftal gehaald en raakte gebrouilleerd met Bosz. De trainer stuurde de huurling zelfs terug naar Chelsea.

Het was niet de eerste botsing met een speler. Eerder dat seizoen zette Bosz Jonathan Reis uit de selectie. Een jaar later hield de trainer ook publiekslieveling Guram Kashia meerdere duels op de bank. "Peter durft ook impopulaire maatregelen te nemen, dat is nodig als leidinggevende", stelt de keeperstrainer van Vitesse. Vitesse eindigde dat seizoen zonder glorie. De playoffs om Europees voetbal gingen verloren. En daar kon Bosz slecht tegen. "Hij is een echte winnaar en kan slecht tegen zijn verlies. Als we verloren hadden, was hij absoluut niet blij", zegt Van der Gouw. Roem en schorsing Ook Bosz' tweede seizoen bij Vitesse was er eentje met ups en downs. Hij wist Vitesse na een seizoenstart met vier wedstrijden zonder overwinning terug naar het linkerrijtje te brengen. Daarna zette de club een indrukwekkende reeks neer met twaalf wedstrijden zonder nederlaag. Wederom kreeg Bosz lof voor het spel dat hij zijn team liet spelen. Hij verlengde zijn contract met een jaar. Maar de Apeldoorner kwam ook in opspraak. Tijdens de bekerwedstrijd tegen Heracles ging het mis. Vitesse incasseerde meerdere rode kaarten en ook oefenmeester Bosz werd weggestuurd. Hij riep 'schijtbakken' naar de arbitrage. Dat leverde hem een schorsing van twee wedstrijden op. De trainer kreeg vanuit de KNVB het verwijt dat hij het voetbal in diskrediet had gebracht.

Peter Bosz is woedend in Almelo - Pro Shots

Peter Bosz reageerde woedend. "Hij had het gevoel dat de club onrecht werd aangedaan. Hij was de kapitein op dat moment, dus hij kwam op voor de club. Bij de manier waarop hij dat deed kun je misschien een vraagteken zetten, maar hij was ervan overtuigd dat de club onterecht benadeeld werd. Dat bleek ook wel, want de club streed heel lang tegen zijn schorsing. Dat doe je niet zomaar", herinnert Van der Gouw zich. Na twee wedstrijden op de tribune te hebben gezeten keerde de rust terug bij de trainer. Hij leidde Vitesse naar de winst in de playoffs om Europees voetbal. Dat werd door de technische staf gevierd met een sigaar en een biertje op de middenstip van Gelredome.

Bosz en zijn staf vieren het Europese ticket met een sigaar en bier op de middenstip - Omroep Gelderland