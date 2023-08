VN keurt optreden Turks-Cypriotische politie tegen VN-vredesmacht af

De VN veroordeelt het optreden van Turks-Cypriotische agenten tegen leden van de VN-vredesmacht op Cyprus. De agenten drukten de VN-militairen gisteren achteruit toen de Turks-Cyprioten een weg wilden aanleggen door de bufferzone die door de VN wordt bewaakt. Drie VN-militairen raakten gewond en VN-auto's raakten beschadigd toen ze met bulldozers opzij werden gedrukt.

"Het bedreigen van blauwhelmen en schade toebrengen aan VN-bezittingen is onaanvaardbaar en een ernstig misdrijf in het internationaal recht", zegt de VN-vredesmacht op Cyprus (UNFICYP) in een verklaring die ook door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is ondertekend.

De vredesmacht roept de Turks-Cyprioten op het mandaat van de vredestroepen te respecteren en af te zien van verdere escalatie. Ook moeten al het personeel en de machines die bij de aanleg van de weg worden ingezet uit de bufferzone verdwijnen, stelt UNFICYP.

Kortere route

De Turks-Cypriotische autoriteiten zijn dat niet van plan. Volgens hen kiezen de blauwhelmen te vaak partij voor de Grieks-Cyprioten. De aanleg van de weg zou de reistijd van de Turks-Cypriotische plaats Pyla naar de plaats Arsos-Yigitler in de bufferzone aanzienlijk bekorten. Maar die plaats ligt weer dicht bij het Grieks-Cypriotische deel van het eiland. De Grieks-Cyprioten denken dat de weg om militaire redenen wordt aangelegd.

Turkije bezet sinds 1974 het noordelijk deel van Cyprus. Het Turks-Cypriotische bestuur daar wordt behalve door Turkije door geen enkel land erkend.

