Beveiliger in Brabant bewusteloos geslagen door feestende campinggast

Een beveiliger is in het Brabantse Ulicoten bewusteloos geslagen nadat hij de elektriciteit had afgesloten van campinggasten die veel geluid aan het maken waren. De politie heeft een 31-jarige verdachte aangehouden voor de mishandeling.

De groep mensen vierde een feest op een camping bij de grens met België. Omdat de geluidsoverlast aanhield en aanspreken van de feestvierders niets uithaalde, besloot de beveiliger van de camping de stroom uit te schakelen. Een boze feestvierder reageerde daarop door de beveiliger met een vuist in het gezicht te slaan. De 35-jarige man viel bewusteloos en bebloed op de grond, schrijft Omroep Brabant.

De beveiliger is enige tijd bewusteloos geweest. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de camping zegt het voorval te betreuren en wil niet verder ingaan op de gebeurtenissen.