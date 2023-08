Zweden wint voor vierde keer troostfinale WK, gastland Australië met lege handen

Gustavsson leek zich overigens wel iets van de kritiek aan te trekken. Na een precies een uur spelen bracht hij twee verse krachten in: aanvaller Cortnee Vine en middenvelder Emily van Egmond.

Zij konden echter niet voorkomen dat Zweden twee minuten later op 2-0 kwam, na een fout op het middenveld. De ploeg was efficiënt in de counter, en met een geplaatst schot in de hoek verdubbelde Asllani de voorsprong.

Twintig minuten voor tijd kreeg Australië via Clare Polkinghorne de grootste kans van de wedstrijd. De verdediger schoot van dichtbij recht op de keeper af. Was haar schot in het doel beland, dan was de goal waarschijnlijk afgekeurd: Polkinghorne leek de bal met de hand aan te nemen.

In de slotfase kwam Zweden niet meer in de problemen. En na het laatste fluitsignaal werd de bronzen medaille opgetogen gevierd. Morgen strijden Engeland en Spanje om de echte hoofdprijs.