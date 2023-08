Misbruikzaak tegen Michael Jackson nieuw leven ingeblazen

Twee mannen die zeggen dat zij als kind door Michael Jackson zijn misbruikt, kunnen alsnog een rechtszaak aanspannen tegen bedrijven van de in 2009 overleden zanger. Dat melden Amerikaanse media.

Wade Robson (40) en James Safechuck (45) spanden de rechtszaken zo'n tien jaar geleden aan. Zij stellen dat de bedrijven MJJ Productions Inc. en MJJ Ventures Inc. de wettelijke plicht hadden om hen te beschermen tegen het vermeende misbruik door de zanger. Daarin zouden de bedrijven hebben verzuimd.

De claims werden in 2020 en 2021 afgewezen door een rechter in Los Angeles. De twee bedrijven voerden aan dat zij geen verplichtingen hadden tegenover Robson en Safechuck. Jackson was de enige eigenaar, waardoor er geen mogelijkheid was om hem te controleren, beargumenteerden de bedrijven. De rechter ging daar toen in mee.

Het Hof van Beroep in de staat Californië oordeelt nu anders. Dat Jackson de enige eigenaar was, betekent volgens de rechter niet dat de bedrijven geen verantwoordelijkheid hadden om de kinderen te beschermen.

'Overtuigd van onschuld'

De beheerder van de nalatenschap van Michael Jackson, Jonathan Steinsapir, heeft laten weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak. "Wij blijven er volledig van overtuigd dat Michael onschuldig is." De beschuldigingen, "die pas jaren na de dood van Michael voor het eerst werden geuit door mannen die uitsluitend uit waren op geld", zijn volgens hem in strijd met "alle geloofwaardige bewijzen".

Robson en Safechuck werkten beiden mee aan de HBO-documentaire Leaving Neverland uit 2019. Robson stelde daarin dat Jackson hem van zijn 7e tot zijn 14e heeft misbruikt. Safechuck is naar eigen zeggen honderden keren misbruikt door de zanger.