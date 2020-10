Luiten hersteld van oogblessure na ongelukje bij schoonmaken schoorsteen

Golfer Joost Luiten gaat weer zonder ooglapje door het leven. De 44-jarige Bleiswijker moest de afgelopen dagen met bescherming op zijn rechteroog lopen, nadat hij bij het schoonmaken van zijn schoorsteen asresten in zijn oog kreeg.

"Bij controle in het ziekenhuis bleek het hoornvlies licht beschadigd te zijn. Gelukkig herstelt dat snel. Mijn oog is alleen nog licht geïrriteerd als ik scherp omhoog of opzij kijk", aldus Luiten, die daardoor gewoon kan spelen op het BMW PGA Championship in Virginia Water, dat donderdag van start gaat.

Schotland en Ierland

Luiten boekte de afgelopen weken redelijke resultaten: bij het Schots Open eindigde hij afgelopen zondag op de negentiende plek, in de week daarvoor werd hij elfde op de Iers Open.