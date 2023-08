Aanvoerderschap Ajax verraste Bergwijn ook: 'Ik blijf gewoon mezelf'

Met Johan Cruijff, Danny Blind, Rafael van der Vaart, Christian Chivu en Dusan Tadic heeft Ajax grote namen gekend als aanvoerders. Het waren types die binnen het veld het team met woord en gebaar bij de hand namen en ook buiten de lijnen niet wegliepen voor hun verantwoordelijkheden. De keuze van trainer Maurice Steijn voor Steven Bergwijn als aanvoerder dit seizoen past in die zin niet helemaal in de traditie. Ook Bergwijn zelf zag het niet aankomen. "Ik was toch wel verrast", zegt de 25-jarige aanvaller in aanloop naar het uitduel met Excelsior (zaterdag, 16.30 uur). "Tijdens het trainingskamp in Duitsland heb ik het er met de trainer over gehad. Maar daarna heb ik er nooit meer aan gedacht eigenlijk. Toen werd ik zijn kantoor in geroepen en vroeg hij aan mij of ik aanvoerder wilde zijn. Dat is natuurlijk een eer."

Een gesprek met de nieuwe aanvoerder van Ajax, Steven Bergwijn. Ajax-coach Maurice Steijn legt uit wat Bergwijn een logische aanvoerder maakt. - NOS

Wie denkt dat Bergwijn veel zal veranderen aan zichzelf nu hij aanvoerder is, vergist zich. Je zal de nieuwe leider van de Amsterdammers niet opeens overdreven zijn medespelers zien coachen. Of zich heel erg horen uitspreken in de media. "De trainer heeft gezegd: doe wat je altijd doet. Verander niet, wees gewoon jezelf." Geen spraakwaterval Een van de redenen waarom er zowel intern als extern enige twijfel bestond rondom zijn aanvoerderschap zijn zijn optredens in de media. Bergwijn staat nou niet bekend als een spraakwaterval. Zo was er tijdens het afgelopen WK kritiek op de 30-voudig international vanwege een persconferentie samen met Davy Klaassen voor de wedstrijd tegen Ecuador.

Excelsior-Ajax bij de NOS Het eredivisieduel Excelsior-Ajax (aftrap 16.30 uur) is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Meteen na afloop komt er een korte samenvatting online. Een langere is vanaf 22.35 uur te zien in Studio Sport Eredivisie op NPO 1.

Verveeld en melig beantwoordde hij een groot deel van de vragen met: "Ik sluit me aan bij Davy." Of: "Zelfde als Davy." En op de vraag van een Engelstalige journalist: "Same." Zou hij dat als aanvoerder van Ajax nu opnieuw zo doen? "Op dat moment was ik het gewoon met Davy eens. Als ik niks anders te zeggen heb en ik ben het met Davy eens, waarom zou ik dan nog iets anders moeten vertellen? Het komt misschien raar over, maar als je gaat knippen en plakken dan kan je er heel wat van maken."

Ik had vorig seizoen vaak dat ik wat negatiever was. Of dat ik te veel ging piekeren. Steven Bergwijn

Volgens trainer Steijn vult iedere aanvoerder het op zijn eigen manier in. "Je hebt spelers die dat verbaal heel erg doen, je hebt ook jongens die in de wedstrijd zeggen: geef mij de bal maar, ik neem de ploeg op sleeptouw", zei hij vorige week voor het gewonnen openingsduel met Heracles Almelo in gesprek met de NOS. Bergwijn lijkt bij die tweede groep te horen. "Ja, dat denk ik ook. Al zit ik er nu misschien wel wat meer tussenin. Ik ben ook wat ouder, dus ik zal mijn stem ook wel laten gelden. Maar ik ben niet iemand die zomaar dingen gaat roepen. Dat niet." Nieuwe generatie Volgens zijn trainer is Bergwijn er klaar voor. Steijn: "Hij heeft de goede leeftijd, is een jongen van de club, een jongen van de stad en is international. Er moeten wel heel gekke dingen gebeuren als hij geen basisspeler wordt. In dat opzicht zie ik hem als een speler van de nieuwe generatie die het voortouw kan nemen." Maurice Steijn lichtte vorige week vrijdag zijn keuze voor Steven Bergwijn als aanvoerder toe.

Maurice Steijn vertelt in de persconferentie voorafgaand aan de eerste eredivisiewedstrijd van dit seizoen waarom hij Steven Bergwijn aanvoerder heeft gemaakt. - NOS

De woorden van Steijn en de aanvoerdersband geven Bergwijn naar eigen zeggen veel vertrouwen. De aanvaller kwam vorig seizoen voor een recordbedrag (31,25 miljoen euro) over van Tottenham Hotspur, maar zijn eerste seizoen verliep dramatisch. Ajax ploeterde van crisis naar crisis en Bergwijn hobbelde mee. "Of ik een verklaring heb waarom het vorig seizoen zo stroef liep? Ik heb daar heel veel over nagedacht, maar eigenlijk niet, nee. Ik ben wel positiever teruggekomen. Ik had vorig seizoen vaak dat ik wat negatiever was. Of dat ik te veel ging piekeren. Maar dat heb ik naast me neer gelegd. Ik heb het nieuwe seizoen positief benaderd. Je merkt dat in de groep ook wel. Er is heel veel positiviteit ten opzichte van vorig seizoen."

Bergwijn over nieuwe spelers: 'Ik moest wel even googelen' Met rechtsback Anton Gaaei hengelde directeur voetbalzaken Sven Mislintat deze week alweer zijn zevende aankoop binnen. Eerder werden Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs Borges, Jakov Medic en Chuba Akpom al aangetrokken. Stuk voor stuk namen die niet direct een belletje doen rinkelen bij de meeste mensen. Evenmin bij Bergwijn. "Ik moest wel even googelen ja. En ik heb beelden gekeken. Het is altijd interessant en belangrijk om je nieuwe teamgenoten te leren kennen. Maar ik heb vertrouwen in de mensen die daar over gaan. Ik denk dat we een sterk team aan het creëren zijn. De nieuwkomers hebben het tot nu toe prima gedaan, zowel in de eerste wedstrijd als in de voorbereiding." Er zou ook interesse vanuit Saudi-Arabië zijn geweest voor Bergwijn zelf, maar de oliedollars konden hem niet verleiden. "Want ik wil gewoon hier blijven. Ik wil slagen hier. Ik wil kampioen worden. Ik wil prijzen pakken. Ik zie heel veel spelers die kant op gaan. Maar dat is voor mij nu nog niet van toepassing. Ik ben blij hier."