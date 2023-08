Weer tientallen Chinese vliegtuigen en schepen in Straat van Taiwan

China heeft vanochtend vroeg legeroefeningen uitgevoerd rond Taiwan. Die zijn volgens staatsmedia bedoeld als waarschuwing voor de "samenzwering tussen separatisten en buitenlandse mogendheden". De legeroefeningen komen een dag na het bezoek van vicepresident Lai aan de Verenigde Staten. Lai was op reis naar Paraguay om de banden te versterken met Taiwans laatste diplomatieke bondgenoot in Zuid-Amerika. Hij maakte op de heen- en terugreis tussenstops in de Verenigde Staten. Een Chinese bestuurder die zich bezighoudt met zaken rond Taiwan noemt dat bij staatspersbureau Xinhua een "nieuwe provocatie". Volgens die functionaris is Lai een "onruststoker die Taiwan op gevaarlijke wijze naar het randje van een oorlog duwt". Lai heeft zich verkiesbaar gesteld voor de presidentsverkiezingen in Taiwan van januari. Voorbij de mediaanlijn Het Taiwanese ministerie van Defensie laat weten dat het rond 09.00 uur lokale tijd 42 Chinese militaire luchttoestellen had gedetecteerd. Daarvan hadden 26 de mediaanlijn in de Straat van Taiwan gepasseerd. Die lijn in de zeestraat tussen China en Taiwan geldt als een onofficiële grens tussen beide landen. Acht schepen waren volgens het ministerie betrokken bij de oefeningen. Waar draait het conflict rond Taiwan om? Een korte uitleg:

Taiwan is het middelpunt van oplopende spanning tussen China en de VS. China ziet het eiland als een provincie en wil Taiwan terug. Maar Taiwan verzet zich, met de steun van de VS. En zo staan in de Pacific twee wereldmachten lijnrecht tegenover elkaar. - NOS

Volgens het Chinese leger waren de oefeningen bedoeld om de "werkelijke gevechtscapaciteiten" van de strijdkrachten te testen. Op beelden die door staatsmedia zijn vrijgegeven, zijn rondrennende soldaten en legermaterieel te zien. Volgens staatsmedium CCTV zijn met raketten uitgeruste boten en gevechtsvliegtuigen ingezet om de omcirkeling van Taiwan te simuleren. Het Taiwanese leger zette in reactie daarop zijn eigen gevechtsvliegtuigen en schepen in en activeerde uit voorzorg zijn raketsystemen. Het ministerie van Defensie veroordeelt de "irrationele en provocerende stappen" van Peking. Miljardensteun De afgelopen jaren houdt China vaker legeroefeningen in de Straat van Taiwan, waarbij de mediaanlijn ook meerdere keren is overschreden. Vorig jaar augustus escaleerde het conflict tussen Peking en Taipei nadat toenmalig voorzitter Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een bezoek had gebracht aan Taiwan, tot groot ongenoegen van China. Westerse landen vrezen voor een toekomstige Chinese inval. Daarom hebben de Verenigde Staten militaire steun toegezegd. Ze kwamen eind vorig jaar met een steunpakket van 10 miljard dollar tot 2027. Eind vorige maand voegde de VS daar nog eens 345 miljoen dollar aan militaire steun aan toe.